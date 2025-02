Isaechia.it - Amici 24, puntata del 23/02/25: dopo Asia anche Francesca e Jacopo Sol conquistano la maglia dorata del serale

Questo pomeriggio è andata in onda la ventesimadel pomeridiano di24, il talent show condotto da Maria De Filippi, che si sta avviando alla sua fase conclusiva.Mancano poche settimane, infatti, e prenderà il via la fasedel programma, a cui hanno già avuto accesso diversi allievi: Nicolò Filippucci,, Alessia Pecchia, Francesco, Antonia Nocca e Chiara Bacci.Nelleodierna altri due allievi hanno conquistato lad’oro, ma andiamo con ordine.Come di consueto,la settimana del Festival di Sanremo, gli ex allievi diche hanno avuto modo di prendere parte alla kermesse canora di Rai Uno sono tornati a “casa” portando sul palco la canzone sanremese. Ospiti di quest’oggi sono stati quindi: Sarah Toscano, Irama, The Kolors, Gaia ed Elodie.Presenti in studio per presentare il film Follemente, in uscita al cinemai due attori Maurizio Lastrico ed Emanuela Fanelli.