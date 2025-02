Velvetgossip.it - Amici 2025: Jacopo Sol e Francesca brillano nella ventesima puntata del Serale

Il 23 febbraioha segnato un momento cruciale per i fan di, con lache ha portato sul palco emozioni, talenti e confronti accesi. La conduzione di Maria De Filippi ha creato un’atmosfera di grande attesa, mentre il pubblico è stato accolto da una battuta sulla presenza “inquietante” della famosa insegnante di danza, Alessandra Celentano. Laha visto la partecipazione di ex allievi e ospiti di spicco, regalando momenti indimenticabili di musica e danza.La giuria e le esibizioniQuest’edizione ha visto la giuria di canto affidata a Elisa, una delle artiste più amate della musica italiana. La De Filippi ha dimostrato il suo rispetto inginocchiandosi davanti a “sua maestà” Elisa, dando inizio a una competizione che ha messo in luce i giovani talenti della scuola.