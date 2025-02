Davidemaggio.it - Amici 2025, diretta ventesima puntata: Jacopo Sol e Francesca al Serale

Anticipazionidi domenica 23 febbraioMaria De Filippi conduce su Canale 5 ladi24, registrata giovedì.Presenti in studio molti ex allievi reduci dal Festival di Sanremo: da Elodie a Gaia passando per Irama, i The Kolors e la vincitrice in carica diSarah Toscano. Tra i giudici, invece, per il canto è stata chiamata Elisa. Le gare di canto e ballo non decretano più i candidati all’eliminazione. I migliori hanno la possibilità di presentarsi difronte alla propria commissione e tentare di conquistare l’ambita maglia d’oro. Durante la registrazione hanno così ottenuto il pass il cantanteSol e la ballerinaSol ealDavide Maggio.