Tpi.it - Amici 2024-2025 streaming e diretta tv: dove vedere il talent show di Maria De Filippi

tv:iloggi, 23 febbraioè ildiDein onda ogni domenica su Canale 5 alle ore 14. Giunto alla 24esima edizione, vede come sempre una scuola di giovani ballerini e cantanti mettersi in gioco e sfidarsi per raggiungere il proprio obiettivo. Mala puntata di oggi, 23 febbraio, diintv e in? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.In tvIldiDeva in onda di domenica alle ore 14 su Canale 5 (canale 5 del digitale terrestre, 105 di Sky).va in onda anche in replica su La5, mentre il daytime va in onda su Canale 5 e dura circa mezz’ora, subito dopo Uomini e Donne. L’obiettivo per i giovani cantanti e ballerini sarà quello di imparare e migliorarsi al punto da convincere i docenti a farli arrivare al serale che andrà in onda in primavera sempre su Canale 5.