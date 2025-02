Ilfattoquotidiano.it - Amadeus torna sul Nove a maggio con il nuovo talent britannico “Starstruck”, poi in access con “Raid the cage”. Sì a “La Corrida”, no a “Suzuki Music Party”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dopo “Chissa chi è” e “” (che sono stati riposti in soffitta, almeno al momento),tornerà suldacon ben due novità. Anzittuto auna prima seerata con unmai proposto in Italia, “” poi, sempre nello stesso mese, da lunedì al venerdì incon un altro format “The”. Ad annunciarlo è Laura Carafoli, Senior Vice President Content Networks & Streaming Local Productions Italy & Iberia, in una intervista a Il Messaggero.Il” – che ha uno studio che ricorda quello di “X Factor” per la disposizione dei giudici e dei concorrenti – è andato in onda per sole due stagioni in Gran Bretagna nel 2022 e 2023. Alla conduzione l’ex concorrente di X Factor 2009, Olly Murs. Mentre in giuria si sono avvicendati star del calibro di: Adam Lambert, Beverley Knight, Jason Manford, Sheridan Smith e Shania Twain.