Davidemaggio.it - Amadeus da maggio con due nuovi programmi sul Nove

guarda avanti e il suo futuro continua ad essere nel segno di. Il conduttore è infatti pronto a tornare con dueformat da. Ad annunciarlo, è Laura Carafoli responsabile contenuti di Warner Bros. Discovery tra le pagine de Il Messaggero:Ci siamo messi a cercare due, uno per l’access prime time e uno per il prime time, e ora dopo averci a lungo ragionato, posso dire che li abbiamo finalmente trovati e testati. Siamo pronti a partire: Ama atorna in tv una volta a settimana, in prima serata, e poco dopo dal lunedì al venerdì condurrà un programma nella fascia access prime time.Dopo aver ammesso di aver avuto un po’ fretta, perè il momento di lavorare su questiin vista del ritorno in TV in un periodo dell’anno meno affollato.