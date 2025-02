Bergamonews.it - Altro pusher fermato alle Autolinee. Era già stato arrestato una volta, sempre per spaccio

Bergamo. Ennesimo arresto per. Risale a venerdì sera, 21 febbraio, quando la Polizia Locale ha condotto un’operazione di controllo nella zona delle pensiline, sottoposta a monitoraggi frequenti.L’intervento ha coinvolto sette agenti e un ufficiale appartenenti al Nucleo Sicurezza Urbana e al Pronto Intervento. Durante l’attività, gli agenti hanno notato un individuo che, alla loro vista, ha cercato di disfarsi di un sacchetto nascondendolo dietro un palo per poi tentare la fuga. Il soggetto èprontamente inseguito, bloccato e.Il sacchetto recuperato è risultato contenere 11 pezzi di hashish per un peso complessivo di 96 grammi. Il, un cittadino gambiano nato nel 1995, risultava destinatario di un ordine di carcerazione per una condanna a un anno e undici mesi per reati legati agli stupefacenti.