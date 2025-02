Casertanews.it - Allarme topi d'appartamento, la Protezione Civile mette in guardia i residenti

Leggi su Casertanews.it

ladri a Galluccio. Are in allerta iè il gruppo locale di. Una banda di ladri, a quanto si apprende, è stata più volte avvistata in zona Vaglie.Si tratta di malviventi che prendono di mira sia abitazioni che attività commerciali, agendo in particolar.