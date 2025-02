Thesocialpost.it - Allarme bomba su volo American Airlines: atterraggio d’emergenza a Fiumicino

Undell’, partito da New York e diretto a Delhi, ha effettuato unall’aeroporto dia seguito di una presunta segnalazione di. L’aereo, un Boeing 787, ha invertito la rotta mentre sorvolava il Mar Caspio, dirigendosi verso lo scalo romano nel primo pomeriggio.Secondo le procedure di sicurezza, una volta sbarcati i passeggeri, scatteranno le verifiche a bordo per accertare la presenza di eventuali minacce. L’operazione è seguita con la massima attenzione dalle autorità aeroportuali e dalle forze dell’ordine, mentre la compagnia non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla natura dell’.L’episodio ha inevitabilmente causato disagi ai passeggeri e possibili ripercussioni sui voli in partenza e in arrivo a