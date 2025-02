Agi.it - Allarme bomba su un volo dell'America Airlines. L'aereo atterra a Fiumicino

AGI - Unin viaggio da New York verso New Delhi èto alle 17:22 all'aeroporto di, scortato da due caccia militari, in seguito a un: lo hanno riferito fontio scalo romano. Il Boeing 787-9 Dreamliner si trovava sul Mar Caspio quando è scattata l'allerta e si è diretto versodopo aver sorvolato la Puglia. L', con a bordo 199 passeggeri più i membri'equipaggio, era partito ieri sera alle 20:30 ora locale dall'aeroporto JFK. Dopo aver sorvolato l'Atlantico si era diretto verso il Mar Nero e poi sul Mar Caspio, fino all'. All'aeroporto Leonardo da Vinci verranno espletate le verifiche di sicurezza con il controllo dei passeggeri, dei bagagli estesso.