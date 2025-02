Allarme bomba su aereo New York-Delhi

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.46 Un volo dell'American Airlines, da New, mentre stava sorvolando il Mar Caspio, ha invertito la rotta verso l'aeroporto Leonardo da Vinci a Fiumicino (Roma) per una presunta segnalazione di unaa bordo. Il Boeing 787volo diretto AA292 è tornato indietro in Europa per "motivi di sicurezza". L'è atterrato, senza problemi, sulla pista 1 dell'aeroporto di Fiumicino. A bordo del velivolo 199passeggeri più membri di equipaggio. L'aeromobile è stato visto avvicinarsi scortato da due caccia militari.