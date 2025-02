Allarme bomba | a Roma Fiumicino atterra Boeing 787 dell’Americani Airlines 

Leggi su Funweek.it

Paura nei cieli del mar Caspio. Un aereo dell’American Airlines, in volo da New York a Delhi, ha invertito la rotta nel primo pomeriggio di oggi, dirigendosi verso l’aeroporto dia causa di una presunta segnalazione di.L’aereo è stato scortato da due caccia militari durante l’avvicinamento allo scalono,ndo sulla pista 1 alle 17:22. Una volta a terra, sono state immediatamente attivate le procedure di sicurezza previste in questi casi.I passeggeri sono stati fatti sbarcare e condotti in un’area sicura dell’aeroporto. Successivamente, sono iniziate le operazioni di controllo a bordo del velivolo e dei bagagli, per verificare la presenza di eventuali ordigni esplosivi.Le autorità competenti hanno avviato le indagini per accertare la veridicità dell’e per risalire all’origine della segnalazione.