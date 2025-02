Calciomercato.it - Alla Juventus basta Vlahovic: scatto Champions per Motta

Leggi su Calciomercato.it

Il Cagliari battuto di misura dformazione bianconera grazierete del serbo: quarto posto e un occhio a quel che succede davanti-gol e lavede lapiù vicina. I bianconeri battono 1-0 il Cagliari grazie ad una rete in avvio di gara del bomber serbo.per(LaPresse) – Calciomercato.itThiagolo schiera dal primo minuto dopo tempo, lasciando in panchina Kolo Muani, e la scelta lo premia già al 12? con il serbo che approfitta di un errore di Mina per portare in vantaggio la squadra ospite. Nel primo tempo è Caprile il grande protagonista con il doppio no a Yildiz lanciato a rete. Due parete che impedisconoJuve di prendere il largo e mantengono in partita il Cagliari.Un Cagliari che nella ripresa gioca decisamente meglio, pur non creando grandi pericoli dalle parti di Di Gregorio.