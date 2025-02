Sololaroma.it - All-in Europa League, idee chiare per la Roma: la Champions porta Frattesi

Si va verso la fine di febbraio, con lache entra nella fase cruciale di una stagione che, da disastrosa qual era, sta tornando su una carreggiata che legittima a sperare in qualcosa di buono. Il primo step è l’insidiosa sfida al Monza, fanalino di coda della Serie A da affrontare però con la giusta serietà, prima di passare al Como e, successivamente, fare nuovamente all-in sull’. Il primo ostacolo, il Porto al play-off, è stato archiviato con successo, ed ora sulla strada verso la finale di Bilbao, c’è proprio l’Athletic, in un remake della sfida del maxi girone.Che il cammino europeo, per l’ennesima volta, abbiamo scalzato il campionato nelle priorità di squadra e club è ormai assodato, e il motivo non è solo il prestigio di un trofeo sfumato appena due anni fa, causa Taylor.