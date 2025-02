Metropolitanmagazine.it - Ali Abbasi, regista di The Apprentice, accusato di molestie

L’acclamatoAliha perso i suoi rappresentanti di spicco negli Stati Uniti in seguito alle accuse dida parte di una star di fama mondiale. Ildi “The” non è più un cliente di CAA e Management 360, ha confermato Variety, in seguito agli eventi accaduti dopo i Golden Globes di quest’anno. Un rapporto di Deadline ha affermato cheè stato licenziato dopo aver presumibilmente palpeggiato un attore durante quella che è stata pubblicizzata come la festa post-Globe di CAA, agenzia di rappresentanza Statunitense. Fonti hanno riferito a Variety che l’incidente è avvenuto al famoso hotel di Los Angeles Chateau Marmont e l’re diè anch’esso rappresentato dalla CAA.Un rappresentante dinon ha rilasciato ulteriori dichiarazioni sulla questione.