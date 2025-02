Movieplayer.it - Alessandro Borghese 4 Ristoranti a Cremona nella decima puntata, stasera su Sky Uno e NOW

Leggi su Movieplayer.it

nuovadi 4va aper eleggere il miglior ristorante di cucina contemporanea. Ladi, in ondasu Sky Uno alle 21:15, e in streaming solo su NOW, porta lo chef e il pubblico a, considerata la capitale dell'arte liutaria, per indagare le proposte culinarie di un territorio armonioso e soave, proprio come la musica che proviene dalle sue botteghe artigiane. 4del 23 febbraio 2025: anticipazioni Una cucina che esalta i prodotti del territorio come il gran bollito, il torrone, la mostarda e gli inconfondibili marubini, la pasta fresca ripiena più tipica.si snoda tra edifici medievali e stradine acciottolate, lungo le .