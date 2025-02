Iodonna.it - Alcuni, una volta in pensione, vogliono solo fare i nonni a tempo pieno. Altri invece, vorrebbero sentirsi liberi e magari non riescono

Aiutano economicamente i figli, si prendono cura dei nipoti e sono un pilastro per le famiglie, specie per quelle in cui entrambi i genitori lavorano a: è la quotidianità per moltiitaliani, oltre 12 milioni secondo gli ultimi dati Ipsos. Un modello organizzativo e familiare che in Italia ancora funziona, sebbene il numero deisia destinato a scendere, effetto collaterale del calo delle nascite. Stando all’ultimo rapporto annuale Istat relativo all’anno 2023, infatti, oggi nel nostro Paese c’è un bambino ogni sei anziani, con una diminuzione delle nascite di 14mila unità rispetto al 2022. Elezioni in Germania, le “Nonne contro la destra” in piazza: «Non c’è posto per i Nazi» X Leggi anche ›Boomer in trappola Un doppio ruolo di curaAlla base ci sono soprattutto ragioni sociali, culturali ed economiche, strettamente connesse tra loro.