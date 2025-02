Vicenzatoday.it - Al Saleri è il Lane ad accendere il lume

Leggi su Vicenzatoday.it

In una gara dai bassi contenuti tecnici e disputata per quasi un’ora nella nebbia, il Vicenza va in vantaggio con un bel gol di Rauti e poi controlla la partita senza lasciare ai padroni di casa occasioni di rilievo. Da segnalare solo i tre ammoniti berici (troppi in una gara sostanzialmente.