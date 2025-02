Sport.quotidiano.net - Al PalaCarrara (18) è caccia alla terza vittoria consecutiva. La T Tecnica Gema ha sempre il dubbio Chiarini

Infortuni, mercato, e un campionato che non accenna a rallentare i suoi ritmi frenetici. In casa La Tsono tante le questioni sul tavolo, a partire dall’infortunio di Mateo, per il quale dagli ambienti rossoblù filtra ottimismo ma che nel frattempo non è ancora del tutto risolto: la guardia argentina è ancora in, negli ultimi giorni si è allenata a parte e rischia di non essere a disposizione per lapartita. "Mateo è alle prese con un’infiammazione al ginocchio – esordisce il direttore sportivo dei termali Guido Meini –. Il nostro staff medico sta monitorando la situazione costantemente, passo dopo passo, per riaverlo quanto prima in campo. Siamo fiduciosi che questo avvenga a breve, nel frattempo la squadra è riuscita a sopperiresua assenza vincendo le ultime due partite, anche se sul piano del gioco non stiamo affrontando un momento particolarmente brillante".