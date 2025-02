Ilrestodelcarlino.it - Al Comunale un dialogo tra violino e piano. Ritratti in musica dal fascino minimalista

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

’Minimal Portraits’ oggi, alle 10.30, per “Ferraraal Ridotto”. Isaranno quelli di autori celeberrimi come Glass, Einaudi, Cacciapaglia, Nyman, Sakamoto e Yiruma. A proporre un viaggio nell’interiorità della, con le sue trame sonore ripetitive ed evocative, sarà il violinista Marcello Corvino, direttore artistico del Teatrodi Ferrara, in duo con Renata Benvegnù, pianista e compositrice. Per la prima volta ospite della rassegna del Ridotto, è un’artista impegnata su molti fronti: insegnamento, attività concertistica (svolta a livello nazionale ed internazionale, sia come solista che come camerista), organizzazione di eventi e direzione di un’associazionele. Premiata ad oltre 30 concorsi tra nazionali ed internazionali, si è diplomata inforte con il massimo dei voti, la Lode e la Menzione speciale sotto la guida di Federica Righini e Giampaolo Nuti al Conservatorio Buzzolla di Adria, di cui Renata Benvegnù è divenuta in seguito docente diforte principale.