Agrigentonotizie.it - Akragas, ennesima sconfitta: il Gigante ko a Ragusa, i padroni di casa vincono 3-0

Leggi su Agrigentonotizie.it

in campionato per l'di Giancarlo Favarin: i biancazzurri, all'Aldo Campo di, perdono 3-0 al termine di novanta minuti nei quali raramente sono riusciti a creare veri e propri pericoli alla difesa avversaria. Unache non muove la classifica, il