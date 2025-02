Agroalimentare indagine Coldiretti-Ismea | prodotti bio in un 1 mercato contadino su 2

Leggi su Ildenaro.it

biologici sono presenti in unsu due: lo indica l’condotta daassieme aBio e Campagna Amica e divulgata in occasione del Sana, il salone del biologico che si apre a Bologna. Secondoil valore della spesa neibiologici fatta nei mercati contadini e in quelli rionali ammonta oggi a quasi 150 milioni di euro. Tra chi frequenta i mercati contadini, l’acquisto diretto dal produttore è diventato “il principale canale di approvvigionamento deibio, davanti a supermercati e negozi specializzati. Una tendenza – rileva lain una nota – spinta dal fatto che proprio la presenza fisica degli agricoltori rappresenta una garanzia di qualità e autenticità di quanto si va a mettere nella borsa della spesa”. Quasi un terzo deibiologici acquistati nei mercati contadini, è rappresentato da frutta e verdura, prosegue la nota, seguiti da pasta fresca e uova, formaggi, olio e miele.