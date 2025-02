Zonawrestling.net - AEW: Ryan Nemeth denuncia AEW, Tony Khan e CM Punk per aggressione e boicottaggio

ha ufficialmente intrapreso un’azione legale contro AEW,e CM, presentando una causa presso la Corte Superiore di Los Angeles il 14 febbraio 2025. Secondo documenti legali ottenuti da Ringside News, la causa, violazione del contratto e intenzionali tentativi di distruggere la sua carriera nel wrestling.sostiene chelo abbia minacciato fisicamente, cheabbia permesso ciò e che AEW alla fine lo abbia escluso dall’industria.era sotto contratto con la AEW e aveva costruito una solida carriera nel wrestling, seguendo le orme di suo fratello Nic, precedentemente conosciuto come Dolph Ziggler. Tuttavia, sostiene che le cose siano cambiate all’inizio del 2023, quando CMaggredì Matt e Nick Jackson, conosciuti come The Young Bucks.