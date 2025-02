Zonawrestling.net - AEW: Okada clamoroso flop?

Leggi su Zonawrestling.net

L’anno scorso, la AEW ha fatto uno dei suoi più grandi acquisti portando l’ex star della New Japan Kazuchikanella compagnia, dove è entrato a far parte della stable The Elite. L’ex sette volte IWGP Heavyweight Champion si era già affermato come uno dei più grandi di tutti i tempi del wrestling professionistico prima di trasferirsi in Nord America per iniziare un nuovo capitolo della sua leggendaria carriera. L’attuale AEW Continental Champion pur mostrando lampi della sua classe, non si è comportato bene da quando è entrato a far parte della compagnia. La gente si chiede se Tony Khan abbia commesso un errore ingaggiando Kazuchika. Kazuchikasi é schierato dalla parte degli Young Bucks il 6 marzo 2024, formando una nuova versione di The Elite. Questo ha fatto sentire Matt e Nick Jackson come grandi star dopo aver gareggiato nel match di ritiro di Sting a Revolution.