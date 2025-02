Zonawrestling.net - AEW: Mike Bailey is All Elite, a Collision mandata in onda un filmato che ne anticipa il debutto

finalmente è prossimo a debuttare in AEW.Nella puntata didel 22 Febbraio è andato inunche “presenta” l’ex wrestler TNA al suo nuovo pubblico. Nessuna data ufficiale però compare, ma la sensazione è che ilpotrebbe avvenire molto presto.Speedballis coming soon to AEW!Watch #AEWon TNT & Max@Speedballpic.twitter.com/jcBXE1l886— AllWrestling (@AEW) February 23, 2025 Come si è arrivati alFacendo di nuovo un po’ di luce sulla questione, Fightful Select ci offre alcuni dettagli;ha finito i suoi impegni con la TNA ad Ottobre, ma il suo contratto è durato fino all’ultimo giorno dell’anno. Fino al 1 Gennaio 2025 non poteva accordarsi con un’altra compagnia. Sì è fatto seguire da un agente che gli ha parlato dell’interesse dell’AEW e della WWE.