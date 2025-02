Zonawrestling.net - AEW: I CRU debuttano a Collision, il nuovo tag team è pronto a dominare

Lio Rush e Action Andretti lo hanno reso ufficiale: il loro tagnon è più solo un duo, ma un vero e proprio movimento. Nell’episodio di AEWdel 22 febbraio, i due hanno presentato un video promozionale curato nei minimi dettagli, culminato con la rivelazione del loronome: CRU.Narrato dallo stesso Rush, il video ha fissato il tono della loro nuova direzione: “Potreste conoscere i nostri nomi, ma non sapete chi siamo davvero.” Il messaggio era chiaro: non sono più la stessa squadra che il mese scorso ha perso contro i Private Party nel match per i titoli di coppia AEW. Ora tornano più forti che mai, con un nome che rappresenta alla perfezione ciò che porteranno sul ring: Crazy. Ruthless. Unhinged. (Folli. Spietati. Sregolati.)Do you know who Lio Rush and Action Andretti are?Watch #AEWon TNT & Max@IAmLioRush @ActionAndretti pic.