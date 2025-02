Zonawrestling.net - AEW: Harley Cameron si racconta a Collision, un sogno rubato e una promessa di vendetta

ha condiviso una storia personale che ha rivelato le sue motivazioni più profonde nel corso dell’ultimo episodio di AEW. Durante un’intervista con Lexy Nair sul ring,hato di una bambina australiana con grandi sogni: cantare, ballare e, soprattutto, diventare una wrestler professionista. Questa bambina, che ogni settimana guardava il wrestling in televisione con sua nonna, dichiarava con determinazione che un giorno sarebbe andata in America per realizzare il suo. Con un colpo di scena,ha rivelato che quella bambina era la sua vicina di casa, ma è stata lei stessa a prendere in mano quele a trasformarlo in realtà. Concludendo il suo discorso, ha promesso di non fermarsi finché ogni persona non avrà provato la sua ira.