AEW | Dopo Gabe Kidd arriva anche Clark Connors

Ieri sera,ha fatto il suo arrivo in AEW,mesi di parole al vetriolo eil match – pazzesco – di Wrestle Kingdom 19 contro Kenny Omega. Il suo debutto a Collision è stato vincente, contro The Butcher, ma il campione della divisione Strong Openweight non è l’unico membro dei War Dogs che è pronto a creare caos in AEW.Ritorno3 anniCon un video pubblicato in esclusiva sui canali social della AEW, infatti,ha annunciato che presto arriverà in AEW per dimostrare il suo valore contro i wrestler della compagnia di Tony Khan. Per lui si tratta di un ritorno: a Forbidden Door nel 2022 infatti sostituì Tomohiro Ishii e rappresentò la NJPW nel fatal four way con cui si decise il primo campione del titolo internazionale, che all’epoca portava ancora il nome di All-Atlantic Title e che fu vinto poi da PAC.