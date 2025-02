Zonawrestling.net - AEW: Chris Jericho sopravvive a Bandido in una battaglia epica per il titolo ROH a Collision

Il 22 febbraio, durante l’episodio di AEWha difeso con successo il ROH World Championship contro. Questo incontro rappresentava una rivincita molto attesa, dato cheaveva precedentemente detenuto lo stesso.Il match è stato caratterizzato da un’intensa azione e da una serie di mosse spettacolari.ha eseguito una Hurricanrana dalla terza corda, mentreha risposto con una Hurricanrana dall’apron, seguita da un Tornillo che ha entusiasmato il pubblico presente. Nobody impressesquite likeWatch #AEWon TNT & Max@IAmwrestler pic.twitter.com/mUAqNSuKYx— All Elite Wrestling (@AEW) February 23, 2025 In un momento cruciale,ha eseguito una Sunset Bomb su, ma il campione è riuscito a evitare il conteggio di tre.