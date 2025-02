Zonawrestling.net - AEW: Aggiornamenti sui ritorni di Killswitch/Luchasaurus e Skye Blue

Due importanti superstars AEW mancano da molto tempo sugli schermi della compagnia, stiamo parlando di) e.I motivi della loro assenza sono diversi;si è rotta la caviglia 6 mesi fa eha avuto un problema di salute a Settembre che è degenerato in una grave polmonite.Si parla di loro perché in un recente episodio di All Elite Talks è stato detto che sono ormai prossimi al ritorno, ma un report di Fightful Select uscito subito dopo smentisce questo “entusiasmo” intorno ai due. Principalmente fa notare che i due sono vicini ad essere dichiarati di nuovo idonei a lottare, ma devono essere dichiarati idonei dai loro medici e dalla AEW, che sono due cose differenti.che è fuori per infortunio da Luglio con una caviglia rotta sta avendo un recupero lampo ed è stata in grado di viaggiare fino in Australia per sostenere il fidanzato Kyle Fletcher a Grand Slam Australia.