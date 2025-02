Laprimapagina.it - Adriana Cavasino: Sicilia, una terra di opportunità inespresse

“Perché in, nonostante l’immensità di paesaggi naturali che possediamo, non riusciamo a trasformare il territorio in una vera ricchezza?” È questa la riflessione di, che su Facebook, condividendo un’immagine dei laghetti di Villa Borghese a Roma, sottolinea il potenziale inespresso della sua.“Nella Capitale, un piccolo lago viene valorizzato con il semplice affitto di barche a remi, mentre in, ogni proposta di riqualificazione ambientale incontra ostacoli e dinieghi” – prosegue– ricordando un suo progetto per il recupero dei Gorghi Tondi, bloccato con la solita risposta: ‘Non si può fare’.“La nostra è la politica del non fare o di chi non può fare. Eppure, in un corso di progettazione e bandi, un docente universitario mi ha elogiata per la mia volontà di trasformare il territorio indi lavoro, sempre nel rispetto delle normative ambientali.