Juventusnews24.com - Adeyemi Juve, svolta a sorpresa: c’è una novità che rischia di rimescolare tutte le carte in tavola! Cosa è successo

di RedazionentusNews24: c’è unachedileinpuò ancora succedereEra stato un obiettivo del mercatola scorsa estate, ma poi non si era trovata la quadra economica e alla fine era rimasto al Borussia Dortmund. Ma in estate i bianconeri potrebbero tornare alla carica per Karim.Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb non è da escludere infatti che il prezzo dell’esterno d’attacco di nazionalità tedesca possa abbassarsi ancora, una soluzione che consentirebbe più margine di manovra alla Vecchia Signora.Leggi suntusnews24.com