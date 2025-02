Secoloditalia.it - Addio Tinder e appuntamenti online: la GenZ riscopre l’amore tra i banchi di scuola

Seppur etichettata come succube della tecnologia, la Generazione Zeta abbandona le App di incontri. Come confermato da uno studio condotto da Skuola.net, tra i 2500 ragazzi intervistati, solo 1 su 10 fa uso di portali virtuali per intraprendere relazioni sentimentali. Un dato che certifica la voglia di tornare all’autenticità del mondo reale, abbandonando le dinamiche a cui ci si è abituati a causa delle restrizioni pandemiche.: per lameglio la ricerca delvecchio stile, la più nota piattaforma di dating, dopo il successo nel 2020-21, sta affrontando un periodo di forte crisi. Anche le quotazioni delle altre App di incontri sono in netto calo,e università sono invece i principali luoghi del. Quattro ragazzi su dieci dichiarano di aver conosciuto l’attuale, o il passato, partner nei luoghi d’istruzione, il 17% ha incontratotramite gli amici e il 10% frequentando locali.