Ilgiorno.it - Addio a Silvestro, la storica mascotte del rifugio di via San Damiano

Leggi su Ilgiorno.it

Per ildi via Sanil 3 febbraio è stato un giorno buio, a causa di una triste notizia che ha coinvolto tutti i volontari e gli operatori:, il “gatto” di Enpa Monza, è venuto a mancare. Era arrivato nel 2015 presentandosi al cancello del, la cui sede era da poco stata spostata in via San. Così, come un dono di buon auspicio,aveva inaugurato la nuova struttura. Inizialmente era diffidente ed evitava il contatto fisico, ma con il tempo aveva imparato a fidarsi degli umani, grazie ai volontari che lo accudivano, fornendogli cibo e attenzioni. Aveva iniziato a conoscere ogni angolo del, come fosse il suo regno, ed era diventato sempre più affettuoso. Con i suoi occhi gialli, il manto bianco e nero e un musetto irresistibile,è stato anche protagonista di numerose iniziative di Enpa Monza.