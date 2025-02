Quotidiano.net - Addio a Gianni Pettenati, voce di 'Bandiera gialla', morto a 79 anni

Leggi su Quotidiano.net

E'all'età di 79nella sua casa di Albenga il cantanteindimenticabile di '', la canzone simbolo della musica italiana negliSessanta. La notizia è stata resa nota dalla figlia Maria Lauravia social: "Nella propria casa, come voleva lui, con i suoi affetti vicino, con l'amore dei suoi figli Maria Laura, Samuela e Gianlorenzo e l'adorato gatto Cipria, dopo una lunga ed estenuante malattia, ci ha lasciato papà. Non abbiamo mai smesso di amarti. Ti abbracciamo forte. Le esequie si terranno in forma strettamente riservata".