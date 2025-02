Thesocialpost.it - Addio a Gianni Pettenati, la voce di Bandiera Gialla

Albenga – È morto nella sua casa di Albenga, all’età di 79 anni,, il cantante che con “” ha segnato la musica leggera italiana degli anni ’60. L’annuncio della scomparsa, avvenuta nella notte, è stato dato sui social dalla figlia Maria Laura:“Nella propria casa, come voleva lui, con i suoi affetti vicino, con l’amore dei suoi figli Maria Laura, Samuela e Gianlorenzo e l’adorato gatto Cipria, dopo una lunga ed estenuante malattia, ci ha lasciato papà. Non abbiamo mai smesso di amarti. Ti abbracciamo forte”. I funerali si terranno in forma strettamente privata.Un’icona della musica italianaNato a Piacenza il 29 ottobre 1945,ha esordito nel mondo della musica nel 1965, vincendo il Festival di Bellaria. L’anno successivo ha inciso il suo primo 45 giri, “Come una pietra che rotola”, versione italiana di Like a Rolling Stone di Bob Dylan.