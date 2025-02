Ilgiorno.it - Addio a Fiorenzo “Fiore“ Corona, da 40 anni anima della “Belle Aurore“

È morto a 74, proprietario“, storico locale di via Castel Morrone.era ricoverato nella clinica Città studi per le complicazioni di una polmonite e un’operazione al cuore. Era al comando del locale da quasi 40, da quando cioè lo aprì nel 1986. Laè un caso abbastanza unico in città: un po’ bistrot parigino, un po’ birreria, con i suoi semplici e vissuti arredi legno e marmo. Un locale rimasto fedele a se stesso negli. Che non ha mai ceduto alla musica alta o alla moda dell’“apericena“ e anzi ha sempre riservato ai suoi clienti aperitivi piuttosto spartani. Un’impronta che rifletteva quella del suo proprietario. Un’atmosfera rilassata e retrò che lo ha sempre distinto dagli altri localicittà, ma che non gli ha precluso il successo, riuscendo anzi a realizzare un ricambio generazionaleclientela spesso difficile per i locali storici.