Addio a don Attilio Sarzi Sartori, a lungo parroco a Casoni

LUZZARA (Reggio Emilia), 23 febbraio 2025 – Vasto cordoglio anche a Luzzara, in particolare ae a Villarotta, per la scomparsa, avvenuta ieri a Commessaggio di Mantova, di don, 88 anni, anella Bassa Reggiana. La camera ardente è alla chiesa parrocchiale di Commessaggio, dove alle 15,30 di martedì vengono officiati i funerali. Originario del Mantovano, aveva ricevuto l’ordinazione presbiterale il 27 maggio 1961 nella diocesi di Cremona, dove aveva trascorso i primi anni di servizio. Poi dagli anni Ottanta la sua missione nel Reggiano: a Bernardino di Novellara, ma soprattutto adi Luzzara, per quasi quarant’anni, svolgendo pure attività a Villarotta. Aveva seguito la fase di ristrutturazione della chiesa di, danneggiata dal sisma del 2012 e riaperta nel dicembre 2019.