Adamant, sono otto vittorie di fila. Prova di forza sul campo di Soresina

pizzighettone 71ferrara 90 PIZZIGHETTONE: Conti ne, Ciaramella 2, Pedrini ne, Vergnaghi ne, Ndiaye 9, Samija 10, Biondi ne, Belloni, Beghini 19, Tolasi 3, Mascadri 16, Piccoli 12. All. Baiardo.FERRARA: Dioli 5, Sackey 2, Casagrande 7, Drigo 19, Santiago 15, Tio 6, Yarbanga 17, Solaroli 8, Chessari ne, Ballabio ne, Braga ne, Marchini 11. All. Benedetto. Parziali: 16-26; 36-47; 47-72. E’ un’devastante quella che domina asuldi Pizzighettone e centra l’ottavo sigillo consecutivo, al termine di una prestazione ai limiti della perfezione, nonostante l’assenza di un playmaker puro sul parquet. Un approccio impeccabile e una difesa da manuale consentono ai biancazzurri di allungare già nel primo quarto, e di piazzare il break decisivo in avvio di ripresa: una grandissimacorale che certifica la definitiva maturità di una squadra che ora fa paura a chiunque.