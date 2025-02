Donnaup.it - Aceto per le pulizie: 9 usi da evitare assolutamente

per le: 9 usi daL’è un prodotto naturale molto apprezzato per le sue proprietà disinfettanti, anticalcare e sgrassanti. Tuttavia, nonostante i suoi numerosi vantaggi, ci sono situazioni in cui l’uso dell’può risultare dannoso. In questo articolo, esploreremo nove usi dell’per leche è meglio, per proteggere le superfici della tua casa e garantire risultati ottimali.1. Superfici in marmo e pietra naturaleL’è acido e può danneggiare le superfici in marmo e pietra naturale. L’uso disu queste superfici può causare opacità e macchie permanenti. È consigliabile utilizzare detergenti specifici per marmo o semplicemente acqua e sapone neutro.2. Elettrodomestici in acciaio inoxSeppur l’possa sembrare un buon alleato per pulire l’acciaio inox, in realtà può lasciare aloni e macchie.