Acerra merita di più. M5S: "Basta assenze e sprechi, servono responsabilità e presenza"

Presenti in consiglio comunale adsolo setto consiglieri di opposizione e quattro di maggioranza, compreso il sindacoIeri mattina (21febbraio ndr) il Consiglio Comunale dinon si è svolto per mancanza del numero legale. In aula erano presenti solo 7 consiglieri di opposizione e 4 di maggioranza, compreso il Sindaco. Un’assenza ingiustificata da parte della maggioranza, ancora più grave considerando che la maggior parte dei punti all’ordine del giorno erano stati presentati proprio da loro.Tale assenza non può nemmeno essere imputata alle due note inviate dall’opposizione al Presidente del Consiglio il 19 febbraio, alle quali non è mai arrivata risposta, dove si chiedeva il rinvio del Consiglio e delle commissioni consiliari del 20 febbraio, vista la situazione che in questi giorni ha profondamente colpito la comunitàna.