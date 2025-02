Lopinionista.it - Acerbo (Prc): “Successo antifascista della Linke in Germania”

MaurizioROMA – “Ile? la vera sorpresa delle elezioni in. Ci complimentiamo con le compagne e i compagni di Dieche come noi fanno parte del PartitoSinistra Europea. La loro clamorosa avanzata e? un segnale importante per tutta Europa perché laha tenuto una coraggiosa posizione antirazzista e a difesa del diritto d’asilo mentre tutti gli altri partiti hanno inseguito la demagogia xenofoba dell’AfD contro gli immigrati”. Lo dichiara Maurizio, segretario nazionale del PartitoRifondazione Comunista – Sinistra Europea.La“e? stata premiata dal voto giovanile come il partito piu? coerentementee dopo una campagna fortemente caratterizzata sulla questione sociale come partito schierato dalla parteclasse lavoratrice e non dei miliardari.