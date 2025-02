Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 23 febbraio: Giancarlo Salvi, Franco Grillone ed altre ricorrenze

Leggi su Glieroidelcalcio.com

23edC’era anche lui in quel Sampdoria-Torino del 12 marzo 1972. Fu proprio lui a decidere quel match diventato famoso per il gol non concesso ad Agroppi. Oltre un decennio in maglia blucerchiata: avrebbe compiuto ottant’anni. Il 231925 era nato, 30 presenze in Serie A(una con il Livorno, lecon il Padova) e 72 nel campionato cadetto (tra Pisa e Carrarese). Di cognome faceva Losi, era lombardo e vestì anche la casacca giallorossa.Non ci riferiamo al ‘Core de Roma’, ma ad Omero, il qualesarebbe diventato centenario anche lui. Festeggia i settanta John McMaster, vincitore con l’Aberdeen della Coppa delle Coppe e della Supercoppa europea nel 1983.P.S. Il 231975 Santi Idigoras realizzava il primo gol nel campionato spagnolo: sei anni più tardo vincerà la Liga con la Real Sociedad.