Ravennatoday.it - Abbandonato da 8 anni, ora l'ostello prova a risorgere: ok all'accordo per riqualificazione e riapertura

Leggi su Ravennatoday.it

Una nuova vita per l'Dante di via Nicolodi. Pronto unper dare il via agli interventi diedilizia necessari e alla successiva riattivazione della struttura alberghiera chiusa da ormai otto. Nei giorni scorsi, infatti, la Giunta ha apto lo schema.