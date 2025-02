Amica.it - A$AP Rocky è il primo Direttore Creativo di Ray-Ban

A pochi giorni dalla sentenza che lo ha dichiarato innocente davanti alla corte di Los Angeles,è nuovamente al centro dell’attenzione. Questa volta, però, nel mondo della moda: sarà ildi Ray-Ban. Una novità assoluti da entrambi i versanti. Sia per il rapper, per la prima volta nelle vesti di creative director dopo un piccola esercitazione nel 2023 con Puma e Formula 1. Sia per il marchio eyewear, che così spera di innovare ulteriormente l’azienda accorciando le distanze con il mondo della moda e della musica. D’altronde, chefosse molto più di un rapper di successo lo ha dimostrato anche nelle ultime settimane, con i suoi chiacchieratissimi look da tribunale (e quelli della in pendant della fidanzata Rihanna).