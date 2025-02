Gamberorosso.it - A Venezia durante il Carnevale si mangiano i crostoli. Ecco come farli in casa

Leggi su Gamberorosso.it

Frittelle esono i dolci tipici delno, diffusissimi in tutta la regione del Nord Est. «Ilper noi veneti è una festa importantissima per la quale ci prepariamo con largo anticipo», spiega Lucca Cantarin, eclettico leader della Pasticceria Marisa a San Giorgio delle Pertiche, in provincia di Padova.Lucca Cantarin: identità e personalità«Anche in questa occasione mi piace proporre ai clienti i dolci della tradizione fatti alla mia maniera: hanno un carattere fortemente identitario in cui c'è anche un tocco innovativo», spiega l’eclettico e quantomai creativo veneto: ci propone una sua versione degli storici rufioini in cui protagonista è la mostarda e che vengono serviti accompagnati da crema al pistacchio, zabaione e crema al mascarpone.La ricetta deiniSi ispirano aie alle frittellene, Lucca li chiama ravioli dolci con mostarda di mele cosotgne.