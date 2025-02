A Thuram e Carlos Augusto si aggiungono Frattesi e Correa | con la Lazio è emergenza infortuni

Leggi su Ilnerazzurro.it

Inter. Nel post-partita di Inter-Genoa, Inzaghi è stato chiaro: la fatica accumulata sta pesando sulle gambe dei suoi giocatori. “Bisogna applaudire i miei ragazzi – ha dichiarato il tecnico dello scudetto numero 20 –. Era la 37ª partita stagionale, considerando anche le nazionali alcuni come Barella, Bastoni e Dimarco sono arrivati a 43, un numero enorme. Contro questo Genoa non era semplice: siamo partiti bene, poi abbiamo avuto qualche difficoltà, ma siamo rimasti lucidi e abbiamo fatto una grande gara. Abbiamo colpito l’ennesimo palo, ma la prestazione è stata ottima, indipendentemente dal risultato”.Inter: con laOltre alla stanchezza, il tema degliresta centrale. La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione: ierisi è fermato dopo 45 minuti per una distorsione al ginocchio sinistro, un altro stop che si aggiunge a quelli di, entrambi fuori anche per i quarti di Coppa Italia contro la