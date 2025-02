Tarantinitime.it - A Taranto il successo dell’evento “Baux brinda Martini”

Tarantini Time QuotidianoCon l’esclusivo evento “”, la famiglia Morciano ha aperto il Palazzo, un antico edificio nel cuore del Borgo umbertino di, al civico 42 della Via De Cesare.Abbandonato da lustri e lustri, la famiglia Morciano ha riportato in vita e restaurato questo prestigioso palazzo restituendogli l’antico splendore.È stato un evento glamour e fashion che, con la direzione artistica di Mario Rigo, è iniziato con uno spettacolare “coup de théâtre” all’esterno dell’edificio, con la facciata illuminata in modo coreografico: ai balconi si sono affacciate otto modelle che indossavano meravigliosi abiti da sera “haute couture” di Gianluca Saitto, il famoso couturier che nel suo atelier milanese veste le celebrità!Tutti i cittadini, tanti i passanti attirati dalla scenografia e dalla musica che richiamavano le atmosfere delle sfilate milanesi, hanno potuto ammirare questo suggestivo momento.