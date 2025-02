Agi.it - A sostegno della petizione anti Mattarella anche Ciolanka Sbilenka

AGI - Il tono enfatico, la postura tendente all'inchino, il corposo elenco esibito come un dono prezioso. Peccato che, secondo quanto si poteva leggere fino a qualche giorno fa, l'elenco di firme a sostengo di unaonline per dissociarsi dalle parole del PresidenteRepubblica Sergiorispecchi e rispetti gli stereotipi più diffusi sui dossier italiani. Più che una medaglia da appuntarsi al petto, Vincenzo Lorusso, giornalista per l'agenzia di stampa International Reporters, ha consegnato una patacca. Statisticamente è possibile che tra le diecimila firme ci siano fervidi sostenitoriversione russa e accesi contestatori del presidente(in Italia è lecito, entro i limitidecenza), ma è assai più probabile che per arrivare a diecimila sia indispensabile conteggiare anche ildi "Ciolanka, Vagina Quasinova e Galina Kocilova".