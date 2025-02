Metropolitanmagazine.it - A Sofia, Bulgaria: molotov, vernice rossa e uova contro il palazzo della Ue con slogan “No all’euro”

La sederappresentanza dell’Unione europea a, in, e’ stata attaccata oggi durante una manifestazione del partito filorusso Vuzrazhdane contrario all’ingressonell’Eurozona e all’adozione dell’euro prevista per il 2026. Scene di guerriglia urbana nel centro storico didopo che alcuni esponenti dell’estrema destra bulgara, contrari all’adesione, hanno lanciatola sedeCommissione europea, causando violenti disordini e caos nella capitale del Paese balcanico.L’edificiorappresentanza di Bruxelles è stato letteralmente vandalizzato durante una manifestazione organizzata dal partito nazionalista filo-russo Vazrazhdane (‘Rinascita’), terza forza politica in Parlamento. È stato dato alle fiamme il portone di ingresso e sono state lanciata dellee imbrattati i muri con